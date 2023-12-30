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Editörler : Lanet


30 Aralık 2023 19:56
Yeşil pasaport acil

Yeşil pasaport için kuruma başvuru dilekçesi verdim. Ocak 15 ine randevu aldım. Defter ücretini bu gün İnternet bankacılığından yatırsam. Ocakta tekrardan ücretler artacağı için ücret talep ederler mi? Bir de eşim içinde Yeşil pasaport çıkaracağım ona da sadece defter ücreti mi ödeyeceğim?

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