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Editörler : alex 10


30 Aralık 2023 19:56
beyler acil taktik şınav
fitness'a başladım. şınav çekmem lazım. hangi hareketleri yapmam lazım sporda ?

Mahmut Çelik
Aday Memur
30 Aralık 2023 20:10
Şınav çekmen gerekiyorsa şınav çek.

semihgk0000
Aday Memur
30 Aralık 2023 20:12
geliştirmek için fitness'ta önerdiğiniz hareketler var mı
Mahmut Çelik, 52 dk. önce
Şınav çekmen gerekiyorsa şınav çek.
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