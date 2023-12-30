Merhaba arkadaşlar 2. şark dönüşü 1. tercihe Nevşehir yazmak istiyorum ancak tatmin edici bilgi bulamadım nette, kafamdaki plan merkez olması, ilçe düşünmüyorum. Nevşehir merkez de çalışanlar varsa fikir alabilir miyim. 1-) lojman durumu nasıl varsa 15 yıllık memura çıkar mı? 2-)Hastane,özel okul ya da alış veriş gibi konularda nasıl, bir kaç arkadaş orada bir şey yok herkes Kayseri'ye gidiyor vb yorumlarda bulundu. Yardım edeceklere teşekkürler.

Merhaba arkadaşlar 2. şark dönüşü 1. tercihe Nevşehir yazmak istiyorum ancak tatmin edici bilgi bulamadım nette, kafamdaki plan merkez olması, ilçe düşünmüyorum. Nevşehir merkez de çalışanlar varsa fikir alabilir miyim. 1-) lojman durumu nasıl varsa 15 yıllık memura çıkar mı? 2-)Hastane,özel okul ya da alış veriş gibi konularda nasıl, bir kaç arkadaş orada bir şey yok herkes Kayseri'ye gidiyor vb yorumlarda bulundu. Yardım edeceklere teşekkürler.