Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


30 Aralık 2023 20:10
Nevşehir
Merhaba arkadaşlar 2. şark dönüşü 1. tercihe Nevşehir yazmak istiyorum ancak tatmin edici bilgi bulamadım nette, kafamdaki plan merkez olması, ilçe düşünmüyorum. Nevşehir merkez de çalışanlar varsa fikir alabilir miyim. 1-) lojman durumu nasıl varsa 15 yıllık memura çıkar mı? 2-)Hastane,özel okul ya da alış veriş gibi konularda nasıl, bir kaç arkadaş orada bir şey yok herkes Kayseri'ye gidiyor vb yorumlarda bulundu. Yardım edeceklere teşekkürler.

GırqırAli
Aday Memur
30 Aralık 2023 20:13
Bu arada 2. tercih içinde Kayseri düşünüyorum.

secret.lifee
Daire Başkanı
30 Aralık 2023 20:57

Nevşehir turistik bölge. Yazın görevden başını kaldıramazsın. Öyle il merk fln farketmez. Ufak bir il ilçeler bile birbirine 20 şer dk en fazla. Ben kayseriliyim yazın sürekli Nevşehire geliriz geceleri. Konserdi gezmeydi vs. Hiç bi gece boş geçmez orda sonra deme ki burda görev fazla. Zaten Turist sirkülasyonunu az çok tahmin edrsin. Balonu, ATV turları, At binme Turları vs bunalrda bonusu

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