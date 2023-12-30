Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Aralık 2023 20:27
Ücretsiz izindeyken eş durumu

Arkadaslar mrb su an 14 hazirana kadar ücretsiz izindeyim.klavuzdan sunu anliyorum:izni mi bolmeden yano goreve baslamadan tayin başvurusu yapabilirim cikmazsa iznim devam eder cikarsa goreve donup tayinimin ciktigi yerde göreve baslarim ve sonra tekrar ucretsiz izne ayrilabilirim dogru mu anliyorum?


Muallimdahii
Aday Memur
30 Aralık 2023 20:28

Klavuzda yazıyor.oku


Volkan-53
30 Aralık 2023 20:42

Klavuzda tam olarak bunlarin cevabi hangi madde de yaziyor acaba


Muallimdahii
Aday Memur
30 Aralık 2023 20:50

Madde 13 klavuz ücretsiz izinde olanlar 5 şubata kadar şartı var.9 şubata jadar baskanmaz ise iptal yani muracat yapabilirsin araman yapılır 9 şubata kadar başlaman gerekiyor. Yoksa atama iptal ediliyor. Madde 13 oku

Volkan-53, 20 dk. önce

Klavuzda tam olarak bunlarin cevabi hangi madde de yaziyor acaba

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