Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


30 Aralık 2023 21:40
Görüş

Batı ilinin küçük bi ilçesinde görev yapmaktayım, Trafik geçmişi olan trafik branşlı bi personelim ama ilçe emn. Amr karakola verdi beni ben bildiğim eğitimini aldığım en baştada çalışmaktan mutlu olduğum birimde çakışmak istiyorum bu sebeple trafikte görev yapmak istemem sevebi ile sn müdüre il merkezi trafiğe alması için görüşe çıkma düşüncem var , bu trafikte istekli halim ters tepermi sn müdür nezninde yanlış anlaşılırmı çünkü genelde istenilmeyen bi birim trafik. Ciddi , yapıcı, yararlı yorumlar bekliyorum Değerli görüşleriniz için teşekkürler.


-KING9
Genel Müdür
30 Aralık 2023 21:44

goruse kabul ediyorsa git gorus. bi telefona bakar trafige gecmen.


ulTRAFİKci
Aday Memur
30 Aralık 2023 21:53
geçen hafta yazı geldi trafik branşı olanların trafikte çalıştırılması dıe o yazıyı göster

Hssnrdngm
Aday Memur
30 Aralık 2023 21:59

Özelden görüşebilirmiuiz

ulTRAFİKci, 53 dk. önce
geçen hafta yazı geldi trafik branşı olanların trafikte çalıştırılması dıe o yazıyı göster
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