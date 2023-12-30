Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2023 21:57
Zam Farkı Hesaplama
14 günlük zam farkı nasıl hesaplanıyor brutten 8077 lira çıkartılıp üzerine yüzde 50 eklenip 30 a bölüp 14 ile mi carpacaz

alimemet61
Memur
30 Aralık 2023 22:11

Bıkmadın di mi şu yobazlıktan. Aynı şeyi ısıtıp ısıtıp getirmekten.


alimemet61
Memur
30 Aralık 2023 22:12

Sana Fark vermeseler keşke.


TÜRK1512
Aday Memur
30 Aralık 2023 22:22
Birader öyle söylüyorlar ben napim:))
alimemet61, 35 dk. önce

Bıkmadın di mi şu yobazlıktan. Aynı şeyi ısıtıp ısıtıp getirmekten.

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