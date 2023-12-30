Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 22:10
ocak iller arası sonuçlar

merhaba arkadaşlar, ocak iller arası tayine başvuracağım. Sonuçlar ne zaman açıklanıyor? Açıklandıktan sonra gideceğimiz yere ne zaman başlamak zorundayız? ona göre hazırlık yapacağım da, evimi kapatma, eşyaları toparlama konusunda...


hilal belur
30 Aralık 2023 22:25
3üne kafar tercih veriyorsunuz 31 ocakta belli oluyor. bulunduğunuz hastaneden ne zaman ayrılış yapacağınız kendi kurumunuza bağlı oraya sorun
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