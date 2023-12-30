tuzla devlet hastanesi mi göztepe süleyman yalçın mı

hemşireyim istanbula tayin isteyeceğim bu hastanelerde çalışan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ya da istanbul da başka bi önerisi olan varsa yazabilir mi

hemşireyim istanbula tayin isteyeceğim bu hastanelerde çalışan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ya da istanbul da başka bi önerisi olan varsa yazabilir mi