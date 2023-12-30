Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Aralık 2023 22:23
tuzla devlet hastanesi mi göztepe süleyman yalçın mı
hemşireyim istanbula tayin isteyeceğim bu hastanelerde çalışan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ya da istanbul da başka bi önerisi olan varsa yazabilir mi

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