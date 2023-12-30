Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


30 Aralık 2023 22:53
Branş

Genel hizmet sınıfından çıkıp trafik polisi olmak istiyorum nasıl bir dilekçe yazsam kabul olur kabul olma ihtimali nedir 5 yılım meslekte


foreverkings
Aday Memur
31 Aralık 2023 00:13

devrem bende trafikten çıkıp genel hizmete geçmek istiyorum , bu teşkilatı çözemedim :D

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