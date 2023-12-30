Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Aralık 2023 23:07
Engelli Sağlık Mazeret Tayini

Merhabalar. Gençlik ve Spor Bakanlığında 5 aydır 4bli koruma ve güvenlik olarak çalışmaktayım.Abim %70 Tam bağımlı engelli raporu vardır ve vasisi benim bu sebepten dolayı tayin isteyebilir miyim? Bu süreç nasıl işlemektedir ? Teşekkürler.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
31 Aralık 2023 00:05
Önce 1 yılınız dolmalı sonrasına o zaman bakarsınız. Bir de varsa GSB'nin tayin yönetmeliğine bakınız.
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