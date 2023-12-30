Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Aralık 2023 23:09
Memuriyet Dışındaki Hizmetlerin Değerlendirilmesi?

Arkadaşlar bir konuda fikrinize ihtiyacım var kamudan önceki farklı sektörde çalıştığım işlerin kamuda derece kadememde vs. bir etisi oluyormu daha önceki özel sektör çalışmamın bir faydası varmı yardımcı olursanız sevinirim

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