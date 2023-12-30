Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


30 Aralık 2023 23:18
Sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş

Tekniker kadeoaunda olan biri bilgisayar programcılığına gebiliri mi ? bunun tolu var mı ?

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