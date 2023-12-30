Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


30 Aralık 2023 23:18
sözleşmeliden sözleşmeşiye geçil
Tekniker kadeoaunda olan biri bilgisayar programcılığına gebiliri mi ? bunun tolu var mı ?

Çok Yazılan Konular

YSK sonuçlar açıklandı.2023/2 merkezi alimda kazanip gitmezsem ne olur ?Strateji Dairelerindeki Mali hizmetler uzmanı Şef in üstü müdür?V.h.k.i maaşı bilen var mı ?Kurumlar Arası Geçiş Torpil Olmadan Olmuyor mu?KPSS ile yeniden atanma da kadro derece sorun olur mu

Sözlük

Bugün olanlar 1 aleutian adaları 1 takvim 1 mutlu eden insanlar 4 Kapsül evler 1 Baalbek 1 Zıkkımın kökü 1 karanlıkta işe/okula gitmek 2 yeni yıldan beklentiler 2 İçinden geleni söyle 3

Son Haberler

31 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıÖğretim üyesi isteğe bağlı prim ödediğinde öğretim üyeliğinden emekli olabilir mi?Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladıVenedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildiErdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi