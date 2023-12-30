sözleşmeliden sözleşmeşiye geçil

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
31 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıÖğretim üyesi isteğe bağlı prim ödediğinde öğretim üyeliğinden emekli olabilir mi?Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı eğitimini tamamladıVenedik'i ziyaret eden kafilelerdeki turist sayısına sınırlama getirildiErdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Editörün Seçimi
Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi