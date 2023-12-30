Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Aralık 2023 23:18
sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş
Tekniker kadrosunda yer alan biri bilgisayar programcılığına geçebilir mi ?

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