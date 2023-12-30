KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Aralık 2023 23:21
lisans konu
arkadaşlar şuanda coğrafya ile vatandaşlığı tarih ile de Türkçeyi götürüyorum. sizce mantıklı m? 1 Günde kaç ders çalışılmalı? program konusunda fikirlerinize ihtiyacım var

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