Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Aralık 2023 23:36
Sağlık Kurulu Raporu kaç günde alınır?

Devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu kaç gunde alınır arkadaşlar. Engellilik değil, durum bildirir raporu alacağım mazeret tayini icin.


Muallimdahii
Aday Memur
30 Aralık 2023 23:58

Direk gidip bana durum bildirir raporu verin ile olmaz MEB den çalıştığın okul ve ilçeden ilgili kişi ile ilgili durm raporu yazısı Alacan onunla hastanenin sağlık kuruluna muracat edecen ondan sonra durumun ile ilgili raporu alırsın


Dalaras
Şube Müdürü
31 Aralık 2023 00:26

İlce milli egitim ve okuldan nasıl durum raporu alacagim?

Muallimdahii, 29 dk. önce

Direk gidip bana durum bildirir raporu verin ile olmaz MEB den çalıştığın okul ve ilçeden ilgili kişi ile ilgili durm raporu yazısı Alacan onunla hastanenin sağlık kuruluna muracat edecen ondan sonra durumun ile ilgili raporu alırsın

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