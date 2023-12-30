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Editörler : alex 10


30 Aralık 2023 23:59
Süper Lig Tahmin Yarışması 19. Hafta

Maç Başlangıcı: 5 Ocak 2023 Saat: 17:00

Gaziantep-Pendik

Beşiktaş-Kasımpaşa

Antalya-Alanya

Rize-Hatay

Başakşehir-Adana demir

Ankaragücü-Trabzon

Samsun-Karagümrük

Kayseri-Sivas

İstanbul-Fenerbahçe

Galatasaray-Konya

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