KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


31 Aralık 2023 00:07
Şeker fabrikaları ziraat tekniker alımı

Selamlar. Teknikerliğe tercih verenler kaç puanla yaptınız? ben 79.51

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