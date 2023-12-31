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Editörler : oto-danisman-expert


31 Aralık 2023 00:18
çekilebilecek taşıt kredisi miktarı
merhaba arkadaşlar. taşıt kredisi çekerken, kredinin aylık ödemesi maaşın %50sini geçemez diye kesin bir sınırlama var mı? Ben daha fazla oranda kefil göstererek kredi çekemez miyim?

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