çekilebilecek taşıt kredisi miktarı

merhaba arkadaşlar. taşıt kredisi çekerken, kredinin aylık ödemesi maaşın %50sini geçemez diye kesin bir sınırlama var mı? Ben daha fazla oranda kefil göstererek kredi çekemez miyim?

merhaba arkadaşlar. taşıt kredisi çekerken, kredinin aylık ödemesi maaşın %50sini geçemez diye kesin bir sınırlama var mı? Ben daha fazla oranda kefil göstererek kredi çekemez miyim?