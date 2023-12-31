Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2023 01:05
Gelir vergisi vergi dilimleri hakkında

Merhaba arkadaşlar.

2024 yılı gelir vergisi için vergi dilimleri Resmi Gazete'de yayınlandı.

? 110.000 TL'ye kadar %15

? 230.000 TL'ye kadar %20

? 580.000 TL'ye kadar %27

? 3.000.000 TL'ye kadar %35

? 3.000.000 TL ve üzeri %40 olarak belirlendi.

Böyle haber var. Bu ne anlama geliyor acaba? Şimdi 22.000 tl alıyoruz maaş 33.000 e çıktı diyelim %15 i kesilecek mi ?

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