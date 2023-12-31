Gece Zammı Hakkında

Merhaba, 7/24 usulüyle 3 vardiya çalışmaktayız. 399a tabi KİT'te görev yapıyoruz. Araştırdım fakat bulamadım. Sözleşmeli personel gece ve akşam vardiyasında çalışan arkadaşlar olarak gece zammı almıyoruz. Ancak sistemimizdeki puantajda gece zammı adı yazıyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

Merhaba, 7/24 usulüyle 3 vardiya çalışmaktayız. 399a tabi KİT'te görev yapıyoruz. Araştırdım fakat bulamadım. Sözleşmeli personel gece ve akşam vardiyasında çalışan arkadaşlar olarak gece zammı almıyoruz. Ancak sistemimizdeki puantajda gece zammı adı yazıyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?