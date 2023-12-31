Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


31 Aralık 2023 01:30
Gece Zammı Hakkında
Merhaba, 7/24 usulüyle 3 vardiya çalışmaktayız. 399a tabi KİT'te görev yapıyoruz. Araştırdım fakat bulamadım. Sözleşmeli personel gece ve akşam vardiyasında çalışan arkadaşlar olarak gece zammı almıyoruz. Ancak sistemimizdeki puantajda gece zammı adı yazıyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

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