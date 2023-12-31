Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2023 02:59
ekip portalda haberim olmayan bir disiplin cezası görünüyor

hekese iyi geceler bugün ekip portala yıllık izinlerimi takip etmek için giridiğimde ödüller ve ceza kısmında 13.06.17 tarihinde ceza görünüyor ben o tarihte işe başlayalı 1,5 ay olmuştu ve bana tebliğ edilen herhangi bir disiplin cezası da yoktu şu anda o işten ayrıldım başka bir ilde çalışıyorum neyin nesi bilmedğim bu cezayı nasıl öğerenebilirim ya da orya yanlış işleme olur mu ya da benim haberim olmadan ceza verilebilir mi çünkü eski çalıştığım kurumun başhekimi ile sonradan çok sıkıntı yaşadım bana tebliğ etmeden geçmişe yönelil verip sisteme girebilir mi tebliğ edilmiş gösterip ya da cezayı nerden göerebilriim lütfen yardım edin

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