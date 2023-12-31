29.12.2022 Sözleşme feshine uğrayan kadro mağdurları davalar ne alemde?

SAĞLIĞIMDAN ÖTÜRÜ 8 YILDIR ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE SADECE 2022 YILI PERFORMANS DEĞERLENDİRMEM KÖTÜ OLDUĞU İÇİN, PSİK. SORUNLARIMI DA DOKTOR RAPORLU İLETMEME RAĞMEN, 1 AY ÖNCESİNDEN DE DEĞİL 18.01.2023 TARİHİNDE TEBLİĞLERİNİ YAPTI KURUM.

İLK İDARE MAHKEMESİ DAVAMI REDDİ YÖNÜNDE KARAR KILDI. İDARENİN TAKTİR YETKİSİNİ KULLANMASI GEREKÇE GÖSTERMİŞ.

Ancak daha sonra idarenin vermiş olduğu savunma içeriğinde mazeretsiz ve kesintisiz 7 gün işe gitmediğim bildiriminde bulunmuş. İnanmayacaksınız soruşturma bürosuna (psk. problemlerimin devlette gözümemesini ve idare ile bir sır olarak kalabileceğine inandığım için) özel bir klinikte prof.dr. hekim durumum hakkında ve kullandığım ilaçların içeriğini belirterek dikkat gerektirecek işten kaçınılması gereklidir. yazılı , mühürlü, kaşeli imzalı, yazıyı verdim.

idare savunmasında şunu yazmış:

.... depresyon hastalığı nedeniyle ayaktan tedavi aldığının belirtildiği, çalışmasına engel bir durumun belirtilmediği, söz konusu yazının tıbbi bir rapor niteliğinde bulunmadığı, kaldı ki kullanılan ilaç ve tedavi hakkında açıklayıcı bilgi bulunmadığından bir psikiyatri uzmanı tarafından " İlgili Makama" hitaben sonradan ve hastanın talebi üzerine düzenlenmiş olduğunun açıkça anlaşıldığı... gibi bir gaflette bulunmuşlar.

Sağlığıma kavuşmamla birlikte whatsup arşiv ve belgelerini telefonuma yükleyip amirlere 2021 Aralık ayında ilk kez elden vermiş olduğum ve detaylı epikriz raporumda ekran görüntüleriyle ortaya çıkarmış oldum. Ne yazık ki onlara, hastaneye yatışımda bile tutanak tutmuşlar; raporu gözden kaçırmışlar. Kurum içinde burnumu kıran, müdirenin damadı kasten adam yaralamktan hüküm giydi; ama kadroyu aldı. O gün hastaneye idare tarafından gönderildiğim bilinmesine rağmen yine işe gelmedim diye tutanak tutuldu. Ben işsiz kaldım.

Adalete güvencimi yitirmiyorum çünkü başka kimsem kalmadı. İdarenin, benim için kendini savunamayacağı kanısında olmuşlar ki bir çok konuyu savunma evraklarından okudum. Belli bir zaman Haklı çıkarlar ama şimdi teftiş kurulunda hesap veriyorlar.

Sizler neler yaptınız bu bir yılda, dava süreçleri ne alemde?