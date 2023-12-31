Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2023 09:22
İDARENİN, FESİH MAĞDURUNA SOMUT DELİLE DAYANMAYAN İDDİASI

Ki savunma açıldığında kendini ifade etmek daha kolay oluyor mahkeme karşısına göre ama; İdarenin taktir yetkisi sınırlı olmakla birlikte.....(AMA NEREYE KADAR???) macun alacağına 3 yumurta 3 ekmek almayı tercih eden "ağzı koktuğu için """"iş temizliğine""", tırnaklarından dolayı """gereken titiz ve özeni göstemiyor.""""

Tırnakladığım cümlelerin idarenin mevzuatında bulabilirsiniz. Evet cevaplar Nereye kadar Taktir?

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