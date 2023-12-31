Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Aralık 2023 09:52
birim değişikliği acil soru
birim değişikliği icin dilekçe verdim kabul edilmezse personelden geri dönüş olur mu?

Çok Yazılan Konular

Eskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarİşe Başlama Tebligatı HakkındaÜniversitelerde işçi neden masa başında çalışıyorKurumlar arası nakil ( üniversite )Üniversite memurluğu nasıldır?

Sözlük

naacal tabletleri 1 mutlu eden insanlar 4 takvim 1 matematik neden sevilmez 4 Sonsuz Bir Aşk 2015 1 kokina 2 dudaktankalbe d namı diğer yaman 6 2012 2009 2 Bir Tatlı Huzur 2022 1 The Squad 2015 1

Son Haberler

Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yokEdirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldüTürk Silahlı Kuvvetlerinin gözcülerine BAHA eklendiGeçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin düzenleme yapıldı2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi