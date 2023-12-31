Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 10:44
23-24 Aralık Meb açıklise görevli ücretleri

Görevli ücreti yatan var mı? Yıl bitmeden yatırmaları gerekiyor diye biliyordum yanlış mı biliyorum ?

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