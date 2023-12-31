Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 11:18
Öğretmenler Ne İstiyor ?

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. 2024 yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bilindiği üzere okullarımızda artık eğitim-öğretim hizmetleri yapılamaz hale geldi. Bu durumun düzelmesi ülkemizin geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu durumu düzletecek olan da şüphesiz eğitimin baş rol oyuncusu olan öğretmenler. Peki öğretmenler ne istiyor? Ne olursa yaşanan bu olumsuzluklar düzelir? Öğretmenlerin karar vericilerden beklentileri neler ? Bu konuda fikirlerinizi başlık altında yazabilirseniz çok sevinirim.


uluslararası2
Şef
31 Aralık 2023 11:24

Daha az saat çalışmak , ama daha yüksek maaş ister


ilkogrtmatögrt
Aday Memur
31 Aralık 2023 11:28

Bu yazdıklarınızı herkes ister. Burada ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Öğretmenler devlet memurları içerisinde en kaliteli olan gruptur. Bunu bütün ulusal uluslararası çalışmalar açık şekilde ortaya koymakta.

uluslararası2, 35 dk. önce

Daha az saat çalışmak , ama daha yüksek maaş ister


ziya64
Şube Müdürü
31 Aralık 2023 11:33

benim kendi adıma istediğim tek şey var...gereksiz öğrenci sınıfta olmasın...inanın başka hiçbir şey istemiyorum..daha doğrusu yukarda yazdığım durum dışındaki herşeye katlanırım ama gereksiz öğrenci büyük problem...

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