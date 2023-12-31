Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Aralık 2023 11:40
alt bölge tayin bilgi

alt bölge tayini onaylandı diyelim hangi hastaneye gideceğimizi işe başlamadan önce öğrenebilir miyim? ona göre nakliye ev taşıma işlemi yapacağım

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