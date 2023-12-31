Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 12:05
Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?
Birçok öğretmenin evladına 500 gram et yedirebilmesinin, yeni yıl öncesi bir nebze mutlu edebilmesinin önüne geçenler mutlu musunuz ?

reyus
Aday Memur
31 Aralık 2023 12:55
la git kredi kartinla alsana para sapigi . paran olmadigindan mi yoksa istedigin tarihte parayi hesabinda goremedigin icin mi ? vebalmiş virt zirt .korkma yatar 3-5 güne.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 13:34

500 gram et mi :) bunun için ağlayanlar ogretmen m i:)


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
31 Aralık 2023 13:39

Tuzu kurular halden anlamaz

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