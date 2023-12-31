Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Aralık 2023 12:10
itfaiye
itfaiyede imza yetkisi olmadığı halde işçilerin memurlara amirlik yapması nasıl engellene bilir, sendikalar bu konuda tamamen sessiz ,itiraz edenler ise sürgün ediliyor.

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