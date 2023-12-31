Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 12:15
Rehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsun

Evet okuldaki herkesin en az bir günu boş oluyor . Ve evde güzelce dinleniyorlar dizi film sinema izliyorlar geziyorlar. Bankada bir işleri olsa gidip onu hallediyorlar. Ama biz resmen okula kelepcelenmis gibi tüm hafta okuldayız. Bu mağduriyete son verilmelidir


şanlı0788
Şef
31 Aralık 2023 12:49
Siz de okulda dinleniyorsunuz ona sayıverin :)

fb88
Şube Müdürü
31 Aralık 2023 12:53

Dolu gününüz varmı ki boş gün istiyorsunuz.sonuçta derse girmeden ek ders alıyorsunuz


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 13:30

Diğer 4 boş gününüzde ne yapıyorsunuz ki :)


halis4242
Genel Müdür
31 Aralık 2023 13:38

Kesinlikle katılıyorum, d..ye her gün Bayram , Rehberlikçiye her gün BOŞ!!?

fb88, 1 saat önce

Dolu gününüz varmı ki boş gün istiyorsunuz.sonuçta derse girmeden ek ders alıyorsunuz

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