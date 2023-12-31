Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


31 Aralık 2023 13:22
Kadroludan sözleşmeliye geçişte hizmet saydırma

Arkadaşlar kadrolu istifa edip sözleşmeli başladığımızda daha önce çalışılan sözleşmeli yılları 3+1 için saydırabiliyormuyuz? 3 sözleşmeli şartını aşmak için.

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