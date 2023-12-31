Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


31 Aralık 2023 13:33
vardiya sistemi
Merhaba, 3 vardiya olarak 7/24 çalışılan bir kurumdayım. Cuma cumartesi günü iznim var. 2 haftada bir vardiya dönüyoruz. Pazar işe gelip bazen gündüz vardiyasında çıkıp gece vardiyasına gittiğim oluyor. İşçilere göre 11 saat ara olmadan farklı bir vardiyaya gönderilemez. Ancak sözleşmeli personeller için böyle bir şey olmadığı, haftalık saat üzerinden hesapladığı için pazartesi çalışması sıfırlanarak devam ettiği söyleniyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

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