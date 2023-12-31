vardiya sistemi

Merhaba, 3 vardiya olarak 7/24 çalışılan bir kurumdayım. Cuma cumartesi günü iznim var. 2 haftada bir vardiya dönüyoruz. Pazar işe gelip bazen gündüz vardiyasında çıkıp gece vardiyasına gittiğim oluyor. İşçilere göre 11 saat ara olmadan farklı bir vardiyaya gönderilemez. Ancak sözleşmeli personeller için böyle bir şey olmadığı, haftalık saat üzerinden hesapladığı için pazartesi çalışması sıfırlanarak devam ettiği söyleniyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

Merhaba, 3 vardiya olarak 7/24 çalışılan bir kurumdayım. Cuma cumartesi günü iznim var. 2 haftada bir vardiya dönüyoruz. Pazar işe gelip bazen gündüz vardiyasında çıkıp gece vardiyasına gittiğim oluyor. İşçilere göre 11 saat ara olmadan farklı bir vardiyaya gönderilemez. Ancak sözleşmeli personeller için böyle bir şey olmadığı, haftalık saat üzerinden hesapladığı için pazartesi çalışması sıfırlanarak devam ettiği söyleniyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?