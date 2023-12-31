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31 Aralık 2023 14:07
Müdürün baskısı karşısında ne yapılabilir?

okulda müdürün yaptığı baskıyı mobbingi nereye nasıl ulaştırabilirim ?


Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:08
bir personel olarak , yaptıramayacağı işi yaptırmak isteyince , bizde kabul etmeyince zorba olmayı deniyor, nereye nasıl gidilir bu durumda

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 14:11

Örnek vererek anlatırsanız daha kolay olur


Muallimdahii
Yasaklı
31 Aralık 2023 14:15

Üst makama şikayet edebilirsin . Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsin.cimer üzerinden şikayet edebilirsin.idarecilerin açığını eksiğini tespit edip şikayet edebilirsin mobing ile mücadele derneğinden yardım alabilirsin idarecilerini başına verebilirsin belge bilgi topla


Guler1212
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:17
bence idarecilerin basına söylese bile bişi değişmez. daha cok baskı gorur. Genelde müdürle idarecilerin bası veya tepedeki kimse müdürle arası iyi olur ve şikayet ederse daha çok mobbing gorur. ünideyse 13b ile uzaklaştırırlar. cok kotu Allah kımsenjn basına vermesin
Muallimdahii, Dün

Üst makama şikayet edebilirsin . Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsin.cimer üzerinden şikayet edebilirsin.idarecilerin açığını eksiğini tespit edip şikayet edebilirsin mobing ile mücadele derneğinden yardım alabilirsin idarecilerini başına verebilirsin belge bilgi topla


Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:17
mesela şu haftasonu işçi gelip parasıyla çalışırken , senin idare etmeni bekliyor, ayağına yemek istiyor, kameradan giriş çıkış saati dakikana bakıyor, kendisiyse hiçbir zaman saatinde işine gelmiyor, temizlik işin olmamasına rağmen yapmanı bekliyor, sen savaş istiyorsan senle savaşa varım diyor
SorunCevaplayıN, Dün

Örnek vererek anlatırsanız daha kolay olur


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 14:22

Okulda ki göreviniz ne ki bunları istiyor sizden

Helalolsundayiogli, Dün
mesela şu haftasonu işçi gelip parasıyla çalışırken , senin idare etmeni bekliyor, ayağına yemek istiyor, kameradan giriş çıkış saati dakikana bakıyor, kendisiyse hiçbir zaman saatinde işine gelmiyor, temizlik işin olmamasına rağmen yapmanı bekliyor, sen savaş istiyorsan senle savaşa varım diyor

Muallimdahii
Yasaklı
31 Aralık 2023 14:22

İdarecini mesaiye riayet etmediği derse girmiyor ise derse görmediğinden dolayı öğrenciyi ve devleti zarara uğratıyor diye şikayet et. Ayrıca sendika üyeliğin var ise sendikacılar ile konuş okul ve idareci ismi vererek basın aciklamasi yapsınlar bu basın aciklamasindan sonra durabiliyorsa dursun.


Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:32
aşçı
SorunCevaplayıN, Dün

Okulda ki göreviniz ne ki bunları istiyor sizden


Muallimdahii
Yasaklı
31 Aralık 2023 14:37

Mutfağa mallarini şikayet et kesinlikle o müdür usulüne göre alım yapmamistir.

Helalolsundayiogli, Dün
aşçı

Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 15:27
anlıyosun beni aynen öyle ama isptalyamam
Muallimdahii, Dün

Mutfağa mallarini şikayet et kesinlikle o müdür usulüne göre alım yapmamistir.


Muallimdahii
Yasaklı
31 Aralık 2023 15:39

Sen şikayet et MEB anlar.alimlarda teklif usulü vardır.satinalma komisyonu inceleme komisyonları teslim alma komisyonları olur.sikayet olur ise müdüre derler getir bakalım satın almada verilen teklifleri hangi şirketler veya kişiler vermiş bütün belgeleri isterler.

Helalolsundayiogli, Dün
anlıyosun beni aynen öyle ama isptalyamam

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 17:05

Hayali bur durumdan şikayet ancak kendini zor durumda birakir. Eğer eksik yoksa kendi sorun yasar. Yqpilqcak şey görevlerinizi yazılı isteyin. Yazılı olmayan hicbirseyi yapmayın. 40 saati aşmamak şartı ile hafta sonu çalıştırabilir. Mutfak ile alakalı alanların temizligi asciya aittir. Bunun disinda olan durumları yazılı isteyin

Muallimdahii, Dün

Sen şikayet et MEB anlar.alimlarda teklif usulü vardır.satinalma komisyonu inceleme komisyonları teslim alma komisyonları olur.sikayet olur ise müdüre derler getir bakalım satın almada verilen teklifleri hangi şirketler veya kişiler vermiş bütün belgeleri isterler.


Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 18:43
haftasonu çalışma yok hafta içi iş bitmezse bitene kadar çalıştırabilir
SorunCevaplayıN, Dün

Hayali bur durumdan şikayet ancak kendini zor durumda birakir. Eğer eksik yoksa kendi sorun yasar. Yqpilqcak şey görevlerinizi yazılı isteyin. Yazılı olmayan hicbirseyi yapmayın. 40 saati aşmamak şartı ile hafta sonu çalıştırabilir. Mutfak ile alakalı alanların temizligi asciya aittir. Bunun disinda olan durumları yazılı isteyin


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 19:23

Telefondan giriyorum yoksa size yonetmeligi gönderebilirim. Haftalık 40 çalışma saatini doldurur diyor yazıda. Hafta içi veya sonu demiyor.

Helalolsundayiogli, Dün
haftasonu çalışma yok hafta içi iş bitmezse bitene kadar çalıştırabilir

mobedan
Daire Başkanı
31 Aralık 2023 20:11

Alnı secdeye değiyorsa bir şey yapmıyor. Şikayet edersin, seni sürerler.


mobedan
Daire Başkanı
31 Aralık 2023 20:13

Müfettişler bir şey yapmıyorlar, yapamıyorlar daha doğrusu. Hele ki malum sendikaya üye ise.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 21:25

Konunun namazla ne alakası var. Her fırsatta namaz Müslüman düşmanlığı yapmak hosunuza mı gidiyor ? Bilgin yoksa sus oku belki birseyldr ogrenirsin

mobedan, Dün

Alnı secdeye değiyorsa bir şey yapmıyor. Şikayet edersin, seni sürerler.


Muallimdahii
Yasaklı
31 Aralık 2023 21:32

Müdürün yaptıklarını yolsuzluk usulsüzlük var ise.savci ile yüz yüze görüş anlat bak bakalım ne olur .


Muallimdahii
Yasaklı
31 Aralık 2023 21:33

Mobingle mücadele derneği

WwW.mobbing.org.tr


Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 22:37
c.tesi pazar tatil diyor
SorunCevaplayıN, Dün

Telefondan giriyorum yoksa size yonetmeligi gönderebilirim. Haftalık 40 çalışma saatini doldurur diyor yazıda. Hafta içi veya sonu demiyor.

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