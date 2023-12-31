Müdürün baskısı karşısında ne yapılabilir?

bence idarecilerin basına söylese bile bişi değişmez. daha cok baskı gorur. Genelde müdürle idarecilerin bası veya tepedeki kimse müdürle arası iyi olur ve şikayet ederse daha çok mobbing gorur. ünideyse 13b ile uzaklaştırırlar. cok kotu Allah kımsenjn basına vermesin

bence idarecilerin basına söylese bile bişi değişmez. daha cok baskı gorur. Genelde müdürle idarecilerin bası veya tepedeki kimse müdürle arası iyi olur ve şikayet ederse daha çok mobbing gorur. ünideyse 13b ile uzaklaştırırlar. cok kotu Allah kımsenjn basına vermesin