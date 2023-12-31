Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 14:07
müdürün baskısı
okulda müdürün yaptığı baskıyı mobbingi nereye nasıl ulaştırabilirim ?

Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:08
bir personel olarak , yaptıramayacağı işi yaptırmak isteyince , bizde kabul etmeyince zorba olmayı deniyor, nereye nasıl gidilir bu durumda

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 14:11

Örnek vererek anlatırsanız daha kolay olur


Muallimdahii
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:15

Üst makama şikayet edebilirsin . Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsin.cimer üzerinden şikayet edebilirsin.idarecilerin açığını eksiğini tespit edip şikayet edebilirsin mobing ile mücadele derneğinden yardım alabilirsin idarecilerini başına verebilirsin belge bilgi topla


Guler1212
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:17
bence idarecilerin basına söylese bile bişi değişmez. daha cok baskı gorur. Genelde müdürle idarecilerin bası veya tepedeki kimse müdürle arası iyi olur ve şikayet ederse daha çok mobbing gorur. ünideyse 13b ile uzaklaştırırlar. cok kotu Allah kımsenjn basına vermesin
Muallimdahii, 2 saat önce

Üst makama şikayet edebilirsin . Savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsin.cimer üzerinden şikayet edebilirsin.idarecilerin açığını eksiğini tespit edip şikayet edebilirsin mobing ile mücadele derneğinden yardım alabilirsin idarecilerini başına verebilirsin belge bilgi topla


Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:17
mesela şu haftasonu işçi gelip parasıyla çalışırken , senin idare etmeni bekliyor, ayağına yemek istiyor, kameradan giriş çıkış saati dakikana bakıyor, kendisiyse hiçbir zaman saatinde işine gelmiyor, temizlik işin olmamasına rağmen yapmanı bekliyor, sen savaş istiyorsan senle savaşa varım diyor
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Örnek vererek anlatırsanız daha kolay olur


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
31 Aralık 2023 14:22

Okulda ki göreviniz ne ki bunları istiyor sizden

Helalolsundayiogli, 2 saat önce
mesela şu haftasonu işçi gelip parasıyla çalışırken , senin idare etmeni bekliyor, ayağına yemek istiyor, kameradan giriş çıkış saati dakikana bakıyor, kendisiyse hiçbir zaman saatinde işine gelmiyor, temizlik işin olmamasına rağmen yapmanı bekliyor, sen savaş istiyorsan senle savaşa varım diyor

Muallimdahii
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:22

İdarecini mesaiye riayet etmediği derse girmiyor ise derse görmediğinden dolayı öğrenciyi ve devleti zarara uğratıyor diye şikayet et. Ayrıca sendika üyeliğin var ise sendikacılar ile konuş okul ve idareci ismi vererek basın aciklamasi yapsınlar bu basın aciklamasindan sonra durabiliyorsa dursun.


Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:32
aşçı
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Okulda ki göreviniz ne ki bunları istiyor sizden


Muallimdahii
Aday Memur
31 Aralık 2023 14:37

Mutfağa mallarini şikayet et kesinlikle o müdür usulüne göre alım yapmamistir.

Helalolsundayiogli, 1 saat önce
aşçı

Helalolsundayiogli
Aday Memur
31 Aralık 2023 15:27
anlıyosun beni aynen öyle ama isptalyamam
Muallimdahii, 1 saat önce

Mutfağa mallarini şikayet et kesinlikle o müdür usulüne göre alım yapmamistir.


Muallimdahii
Aday Memur
31 Aralık 2023 15:39

Sen şikayet et MEB anlar.alimlarda teklif usulü vardır.satinalma komisyonu inceleme komisyonları teslim alma komisyonları olur.sikayet olur ise müdüre derler getir bakalım satın almada verilen teklifleri hangi şirketler veya kişiler vermiş bütün belgeleri isterler.

Helalolsundayiogli, 24 dk. önce
anlıyosun beni aynen öyle ama isptalyamam
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