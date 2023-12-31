Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


31 Aralık 2023 14:52
Üniversitelerin akademik kadro normu nasıl belirlenir ?

üniversite hangi bölüme kaç kişi alacağını kendi mi belirler? Yoksa YÖK mü belirler?

Mesela x bölümünde 3 hoca var 5 hoca olması gerekiyor. Z bölümünde 5 hoca var 5 yeterli fakat üniversite ilana çıkıyor. Z bölümüne bir öğretim görevlisi alıyor X bölümüne hoca almıyor. Lütfen bir mevzuat,yönetmelik ya da resmi bir belge ile cevaplarsanız çok iyi olur. CİMERE etmeyi düşünüyorum.

Teşekkürler.


goztepe1923
Aday Memur
31 Aralık 2023 15:44

Bildiğim kadarıyla yök üniversiteye belli sayıda kadro izni veriyor ama hangi fakülte hangi bölüme alacağı okulun elinde

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