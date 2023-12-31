Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Aralık 2023 15:06
2024 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, bereket, bol kazanç getirmesini dilerim. Sevdikle

2024 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, bereket, bol kazanç getirmesini dilerim.

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve neşe dolu bir yıl geçirmenizi dilerim. MUSMUTLU YILLAR!

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