Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 15:15
Başöğretmenler il ve ilçe yönetimlerinde cekilmeli

Baş öğretmenler il ve ilçe yönetimlerinde görev almalılar okullarda yaşadıkları deneylimleri.aksayan uygulanmayan yöntemlerle ilgili.okul öğretmen ve idareci kaynaklı sorunlar.ogrenci kaynaklı sorunların giderilmesi için uzman gibi il MEB ve ilçe neblerde calismalilar

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