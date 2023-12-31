Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Aralık 2023 15:25
becayis
diyelim ki İstanbul'a atandım, atandığım zaman mazeretli şekilde adana Gaziantep veya Kahramanmaraş üniversite hastanelerine mazeretli şekilde gelme ihtimalim var mı ?

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