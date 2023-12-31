diyelim İstanbul Ankara İzmir gibi üniversite hastanesine destek personeli temizlik erkek personel olarak atandım , %95 engelim var , mazeretli şekilde adana Gaziantep veya Kahramanmaraş üniversitelerine gelme ihtimalim var mı?

diyelim İstanbul Ankara İzmir gibi üniversite hastanesine destek personeli temizlik erkek personel olarak atandım , %95 engelim var , mazeretli şekilde adana Gaziantep veya Kahramanmaraş üniversitelerine gelme ihtimalim var mı?