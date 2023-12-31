Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Aralık 2023 15:27
becayis
diyelim İstanbul Ankara İzmir gibi üniversite hastanesine destek personeli temizlik erkek personel olarak atandım , %95 engelim var , mazeretli şekilde adana Gaziantep veya Kahramanmaraş üniversitelerine gelme ihtimalim var mı?

Çok Yazılan Konular

Eskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarÜniversitelerde işçi neden masa başında çalışıyorİşe Başlama Tebligatı Hakkındaitfaiye Kurumlar arası nakil ( üniversite )Üniversite memurluğu nasıldır?

Sözlük

matematik neden sevilmez 2 mutlu eden insanlar 4 kokina 2 supporters 3 cicim ayı 3 fatih altaylı 2 deli 1 Dünya Evi 2023 1 günaydın sözlük 5 yaşayan her canlının bir onuru vardır 1

Son Haberler

Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradıİstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldıEski eşi ve kızını öldüren diş teknisyeni tutuklandıBelediye başkanından 100 TL'ye aldığı kestaneyi 180 TL'ye satan pazarcıya tepkiKalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi