Merkezi Atama Süreçleri !

İİBF-Ekonometri mezunuyum, bundan 4 yıl önce girdiğim KPSS'de 86, 2 yıl önce girdiğim KPSS'de 93 puan almama rağmen bir türlü atamam yapılmadı ama bu durumlar benim için hiç sürpriz olmadı. KPSS'de soruların ve şıkların nasıl ne şartlarda hazırlandığı, eleme amacıyla hazırlanan soru ve şıklardaki tuzaklar şaşırtmacalar çoğumuzun malumu, sınavlarda çok yüksek puanlar alabilmek için disiplinli ve yüksek bir çalışma performansı elbetteki büyük önem arz ediyor, bunun yanında iyi bir referansa sahip dershaneler ve çalışmak için gerekli kaynaklarda işin olmazsa olmazı nitekim şu gerçeği de hepinizin bildiğini düşünüyorum ki devletin alım yapacağı memur sayıları her dönem oldukça kısıtlı oluyor, memur olmak için çırpınan vatandaş sayısı da her yıl aşırı bir şekilde artış sağlayarak ters orantı oluşuyor o bakımdan da büyük çoğunluğun öyle ya da böyle elenmesi açıkta kalması bu işin mutlak finali. KPSS'ye giriyorsunuz hatırı sayılır bir puanda alıyorsunuz yine süreç bitmiyor bu seferde atanabilmek için tercih süreçleri başlıyor, KPSS'de her ne kadar standardize edilmiş bir baraj puanı olmasa da merkezi atamalarda tercih yapabilmek için en az 70 puan alma şartı konur yani o dönem tercih süreci başlamışsa puanın 70 ve üzeriyse yasal olarak tercih yapma hakkına sahipsin ama gelgelelim 500 kişilik memur alımı yapılacak tercih başvurusu yapan sayısı da 300.000 kişi bu şartlar altında puanının 96 olmasının bile hiçbir önemi kalmıyor öyle ki artık ondalıklar yüzdelikler hatta bindelikler devreye giriyor, örneğin puanı 99,0007 olan atanabilirken puanı 99,0006 olan atanamıyor. Üstelik bende bir İİBF çıkışlı olarak gözlemlediğim hem İİBF çıkışlıların sayıca fazla olması hem de İİBF kadrolarının diğer branşlara göre oldukça dar tutulması atanabilme şanslarını olumsuz anlamda etkiliyor bu noktada mühendislik ve sağlık mezunları 75 puanla bile atanabilirken İİBF liler 95 puanla bile atanamıyor.

Sonuç olarak amacım moral bozmak karamsarlığa düşürmek değil ama gerçekleri de her zaman görerek ve gerekli hazırlıkları da ona göre yaparak hareket etmek taraftarıyım, tabi ki bilinçli bir şekilde savaşarak kaybetmek savaşmadan kaybetmekten her zaman daha iyidir.

Bundan sonraki sınavlar için hazırlananlara ve tercih yapacak olanlara bol şans ve başarılar diler, yeni yılını kutlarım.