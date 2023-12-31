Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 16:10
Vekalet ile tayin işlemleri

Merhaba. İl içi eş durumuna başvuru yapacağım. Olurda tayinim gerçekleşirse vekaletimi bir arkadaşıma versem tayin işlemlerimi benim adıma halledebilir mi? Daha önceki yıllarda vekalet olmadan bile halledenler olmuş diye duymuştum. Bu yıl durum nedir? Kılavuzda göremedim de.

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