Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


31 Aralık 2023 16:20
Saltanat için.

Bu saltanat biz memurlar için değil,bizlerin yüzde doksan dokuzu yaş haddinin uzamasını istemiyoruz.ama zaten 60 yaş olan 65 yaş yaşhaddi istenen müdürlerin işine yarar.biz de onlar gibi resen emekli edilelim ve yaş haddine kadar çalışıyormuş gibi maaş alalım kim istemez.ek göstergeyi yapın 4800 emekli abilerimizin büyük çoğunluğu 3600 de alamadılar,bu en çok öğretmen ve imamlara yaradı.torba yasada memurun lehine ne var.

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