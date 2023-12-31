Açık Cezaevlerindeki Dönen Ekonomi !

Bence bu dönem Türkiye'sinde mahkumlar en ucuz hatta bedava olarak nitelendirilecek işgücü hatta özel inşaat firmalarının, özel şahıslara ait tarım alanlarının, bazı özel kuruluşların dahi açık cezaevleriyle belli protokol süreçlerine girerek mahkum çalıştırdıklarını daha fazla duymaya başladık hele ki bu asgari ücretlerin sürekli artması patronların hiç hoşuna gitmiyor hal böyle olunca da mahkum çalıştırmak daha avantajlı oluyor sonuç olarakta taşeronlaşmanın diğer bir alternatifi de mahkum işgücü. Adı üstünde mahkum nasıl olsa suç işlemiş yasalara karşı gelmiş devlete topluma karşılıksız borcunu ödemek hizmet etmek zorunda, bu çerçevede ben bu işi yapmam, bu işte çalışmam, çalışırsam parasıyla çalışırım diyebilme lüksüde olamaz. Suç oranlarının artması hükümlü sayısının fazlalaşması biryerde devletin işine yarıyor.
Bence bu dönem Türkiye'sinde mahkumlar en ucuz hatta bedava olarak nitelendirilecek işgücü hatta özel inşaat firmalarının, özel şahıslara ait tarım alanlarının, bazı özel kuruluşların dahi açık cezaevleriyle belli protokol süreçlerine girerek mahkum çalıştırdıklarını daha fazla duymaya başladık hele ki bu asgari ücretlerin sürekli artması patronların hiç hoşuna gitmiyor hal böyle olunca da mahkum çalıştırmak daha avantajlı oluyor sonuç olarakta taşeronlaşmanın diğer bir alternatifi de mahkum işgücü. Adı üstünde mahkum nasıl olsa suç işlemiş yasalara karşı gelmiş devlete topluma karşılıksız borcunu ödemek hizmet etmek zorunda, bu çerçevede ben bu işi yapmam, bu işte çalışmam, çalışırsam parasıyla çalışırım diyebilme lüksüde olamaz. Suç oranlarının artması hükümlü sayısının fazlalaşması biryerde devletin işine yarıyor.