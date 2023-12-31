Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


31 Aralık 2023 16:50
Polise jest

Şırnak il Emniyet Müdürü evli polislere jest olsun diye yılbaşı gecesinde karı koca aynı noktaya ek görev yazıyormuş. Ne güzel jest !! Değilmi?

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