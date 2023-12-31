Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


31 Aralık 2023 17:07
Kocaeli ünivetsitesi sözleşmeli personel alım

Arkadaşlar selam, geçen haftalarda kocaeli üni sözleşmeli personel alımına yerleşen var mı ? Çalışma belgesi istiyor bu nedir ? Hizmet belgesi ile farkı ne ?

Çok Yazılan Konular

Eskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarÜniversitelerde işçi neden masa başında çalışıyorİşe Başlama Tebligatı Hakkındaitfaiye Kurumlar arası nakil ( üniversite )Üniversite memurluğu nasıldır?

Sözlük

son başvuru tarihini kaçırmak 2 ne kadar yalnızsınız 3 kesin 1 şizofreni 3 sıcağı sıcağına 2 İçinden geleni söyle 3 Bir Tatlı Huzur 2022 1 2012 2009 2 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 3 aleutian adaları 2

Son Haberler

Belediye başkanından pazarcıya fiyat tepkisi! 'Sattırmam'Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'Horoz dövüştüren 36 kişiye 145 bin 980 lira cezaLüks otomobillerin polise verilmesi kanuna aykırı mı?Yılbaşında İstanbul 15 bin kamera ile takip edilecek

Editörün Seçimi

Aralık enflasyonu 2.76Asgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisi