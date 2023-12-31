PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)

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PDR cilerin bir derneği varmış. Lobi gibi kısaca çok artiz, afilli bir dernek. MEB e falan yön veriyor, tahakkum kuruyor, cübbeler ve pelerinlerle bakanlık önünde protesto yapıyorlar. Yeri sırasında hak kaybı olmasa dahi Danıştay kapısını tokmaklıyor istediklerini elde ediyorlar. Misal çok nöbet konusundan (ki bu konuda haklılar), ilkokul ve anaokulu normlarına, Pansiyon Belleticiliğine değin.. DYK destekleme kursu formatörlüğüne vesair daha çok ta.. Biraz üzerlerine gitsek her halde onlar da AB, ABD, AYM AİHM falan koşacaklar...

Bu dernek neyin nesi oluyor!? Matematikçilerin derneği var da okullarda matematikçileri mi yönlendiriyor? Veya Beden eğitimi hocalarının derneği var da onların yönetmeliklerini mi hazırlıyor? Veya Fizik öğretmenleri derneği kurup başlı başına bir lobi mi oluşturuyorlar? Hayır.... O halde bu Pdr lobisinin okullardaki vesayetçi anlayışına da ACİLEN bir çeki düzen verilmeli ...

Bir okuldaki 50 öğretmen ve yöneticinin yaptığını, bir tane pdrci bir anda yok ediyor... Yok psikoloji imiş, yok bilmem neymiş diyerek çocukların dinsiz, imansız, ahlaksız, edepsiz yetişmesine neden oluyorlar... Güya çocuklar kendini gerçekleştirecek... Hadi ordan !.. Çocukları yanlış yönlendirip yok olmasına neden oluyorlar !.. Hayatı yanlış yaparak öğrensin diyorlar sözüm ona, ama çocuk yanlış yapa yapa hayatını bitiriyor !.. Gelişim ve öğrenme psikolojileri öğrencilere öğretilsin... Psikoloji önemli gerekirse ortaokullara bile ders konulsun. Felsefe demiyorum. Felsefenin somut getirisi yok. Ama bu Pdr ye bir çeki düzen verilmeli..."

Kim kaleme aldı ise büsbütün Hak demiş eline sağlık.