Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Aralık 2023 17:29
Meslek dersi öğretmenlerine Rotasyon sart

Meslek öğretmenleri 6 yılda rotasyona tabi tutulmalı bir okulda başlıyor.oradan emekli oluyor.makinalari bile kullanamayan meslekciler var değişik okullarda çalışarak kendilerini yenilemeler 6 yılda rotasyon

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