Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Aralık 2023 18:12
Memur Piyango Bileti alabilir mi
Devlet Memuru piyango bileti alıp ikramiye çıkarsa ikramiye parasını alabilir mi

KamudaMemur
Genel Müdür
31 Aralık 2023 18:14

Uzak dur kardeşim. İkramiye çıkanların sonları hiç iyi bitmemiş. O kadar haber yapıldı bu konuyla ilgili. Haramdan kaçmakta fayda var.


TÜRK1512
Aday Memur
31 Aralık 2023 18:16
Hayatında haram olmayan isvar mi söylesene
KamudaMemur, 1 saat önce

Uzak dur kardeşim. İkramiye çıkanların sonları hiç iyi bitmemiş. O kadar haber yapıldı bu konuyla ilgili. Haramdan kaçmakta fayda var.


nrttn21
Aday Memur
31 Aralık 2023 18:26
arkadaşa katılıyorum uzak dur o paradan hayır gelmez

cetek
Şef
31 Aralık 2023 18:33

Çıkacağını düşünüyorsan al tabi. Piyangonun patronuna para lazım o kadar borcu var.

TÜRK1512, 1 saat önce
Hayatında haram olmayan isvar mi söylesene
Toplam 4 mesaj

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