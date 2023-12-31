Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


31 Aralık 2023 18:23
2024 Jandarma Astsubay alımı

Hali hazırda başvuruya açık olan 2024 sözleşmeli Jandarma Astsubay alımına başvuru yaparsam ve kazanamazsam, 2024de olacak pomem alımına başvuru yapmamda bir sorun yaşarmıyım? teşekkürler.

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